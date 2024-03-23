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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca inşaatı devam eden Sancaktepe Şehir Hastanesi hakkında bilgi verdi!

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Giriş: 23.03.2024 22:13
Sancaktepe'de inşaatı devam eden Şehir Hastanesi hakkında bilgi verdi. Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin inşaat alanında konuşan Bakan Koca, "Türkiye'nin en büyük kapasitesi olan şehir hastanesi şu an bulunduğumuz yerde Sancaktepe'de inşaatı devam ediyor. Muğla, Malatya ve Van'da da benzer şekilde şehir hastanesi yapılarak bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi olmuş olacak" dedi.
Bakan Koca Sancaktepe Şehir Hastanesi hakkında bilgi verdi!
Bakan Koca Sancaktepe Şehir Hastanesi hakkında bilgi verdi!
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