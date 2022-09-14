Rusya gazı kesti! Avrupalı liderler Başkan Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen Putin'e söyleyin

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Batı'da oluşan gaz krizine ilişkin, Avrupalı liderlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep ettiğini söyledi. Bakan Kirişci, "Balkan ülkeleri liderleri ‘Lütfen Putin’e söyleyin. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ilişkileriniz iyidir, lütfen ricada bulunun, yaklaşan kış gününde bizim ne almış olduğumuz akaryakıtlarımıza ne de vermiş oldukları gazlarda herhangi bir kesintiye gitmesinler’ dediler" diye konuştu.