Rus gazeteci Gusman'dan Başkan Erdoğan'ı anlatan belgesel! "Erdoğan'ın rolü dünyada son derece büyük öneme sahip"

Başkan Erdoğan dünyada yankı getirmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında belgesel hazırlayıp sunan Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullandı.