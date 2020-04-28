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Putin talep etti Başkan Erdoğan talimatı verdi |Video

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28.04.2020
Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu şoförlere getirilen 72 saat kuralının detayları belli oldu. Kararla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araçların zorunlu olmadıkça Türkiye'de duraklama yapmayacaklarını ve araç takip sistemi ile takip edileceklerini söyledi.

Türkiye'ye yük getiren şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi esnetildi.

Hazırlanan genelgeye göre 14 günlük karantina süresi, şoförlerin araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri haline uygulanmayacak.

Uygulamanın detaylarını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kararın geçtiğimiz hafta yapılan Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası alındığını belirtti.

Putin, Başkan Erdoğan'dan Rus tarafından ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin karantina süresinin indirilmesine yönelik talepte bulundu. Bunun üzerine Türkiye, Rusya ve Kazakistan bakanları arasında yapılan görüşme neticesinde 72 saat formülü bulundu.

Buna göre Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya'dan gelen yabancı ve Türk uyruklu araç şoförleri, Türkiye'ye girişlerinden itibaren en geç 72 saat içerisinde ülkeden tekrar çıkış yapmak zorunda olacak. 72 saatlik süre içerisinde, solunum sistemi enfeksiyon belirti ve bulguları geliştiğinde, en yakın sağlık kuruluşuna maske ile başvuracağını taahhüt edecek.

Şoförler zorunlu olmadıkça duraklama yapmayacak ancak ihtiyaç görülmesi halinde devlet tarafından belirlenen mola yerlerine uğrayabilecekler. Söz konusu araçlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerce ve araç takip sistemi ile takip edilecek

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