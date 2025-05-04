Provokasyonun arkasında kimler olabilir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Provokasyonun arkasında birileri var mı? Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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