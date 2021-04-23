Prof. Dr. Güner Sönmez'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması! B ve T hücreleri de savaşıyor

Koronavirüs aşısının etkisini değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, vatandaşların sadece antikora odaklanmaması gerektiği belirtti. Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sönmez, "B ve T hücreleri de koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.