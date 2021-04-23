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Prof. Dr. Güner Sönmez'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması! B ve T hücreleri de savaşıyor

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Giriş: 23.04.2021 09:24
Güncelleme:23.04.2021 09:29
Koronavirüs aşısının etkisini değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, vatandaşların sadece antikora odaklanmaması gerektiği belirtti. Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sönmez, "B ve T hücreleri de koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor” ifadelerine yer verdi.
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