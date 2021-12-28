28 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "TURKOVAC"ı anlattı
Acil kullanım onayı alan Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. SinoVac ile BioNTech aşılarının yanında vatandaşlara alternatif olarak TURKOVAC da sunulacak. TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "Bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.