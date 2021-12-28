Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "TURKOVAC"ı anlattı

Acil kullanım onayı alan Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. SinoVac ile BioNTech aşılarının yanında vatandaşlara alternatif olarak TURKOVAC da sunulacak. TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli "Bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.