28 Şubat 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
"Post Modern Darbe"nin üzerinden 27 yıl geçti! 28 Şubat öncesi ve sonrası neler oldu?
Demokrasiye vurulan "Post Modern Darbe"nin üzerinden tam 27 yıl geçti. 'Bin yıl sürecek' denilen zulüm çoktan kaybolsa da o utanç günleri unutulmadı. 28 Şubat sürecinde demokrasi postallarla çiğnendi. İnsan hakları gasp edildi. Hafızalardan silinmeyecek izler bırakıldı. O güne nasıl gelindi neler yaşandı? İşte "Post Modern Darbe"nin ayrıntıları A Haber’de…