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"Post Modern Darbe"nin üzerinden 27 yıl geçti! 28 Şubat öncesi ve sonrası neler oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 17:56
Demokrasiye vurulan "Post Modern Darbe"nin üzerinden tam 27 yıl geçti. 'Bin yıl sürecek' denilen zulüm çoktan kaybolsa da o utanç günleri unutulmadı. 28 Şubat sürecinde demokrasi postallarla çiğnendi. İnsan hakları gasp edildi. Hafızalardan silinmeyecek izler bırakıldı. O güne nasıl gelindi neler yaşandı? İşte "Post Modern Darbe"nin ayrıntıları A Haber’de…
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Post Modern Darbenin üzerinden 27 yıl geçti!
"Post Modern Darbe"nin üzerinden 27 yıl geçti!
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