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Polat ailesine azmettirme suçundan beraat! 8 yıla kadar hapis cezası isteniyordu

Polat ailesine azmettirme suçundan beraat! 8 yıla kadar hapis cezası isteniyordu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 00:39
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Polat çiftinin beraatine hükmetti. Dava sürecinde tarafların iddiaları ve savunmaları dikkat çekerken, saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İşte detaylar…
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Polat ailesine azmettirme suçundan beraat! 8 yıla kadar hapis cezası isteniyordu
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