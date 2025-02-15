Polat ailesine azmettirme suçundan beraat! 8 yıla kadar hapis cezası isteniyordu

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada Dilan Polat ve Engin Polat hakkında karar çıktı. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle Polat çiftinin beraatine hükmetti. Dava sürecinde tarafların iddiaları ve savunmaları dikkat çekerken, saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İşte detaylar…

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