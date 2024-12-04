PKK’nın tünel ağını kim yaptı? Stratejist İbrahim Keleş: Fransız şirketin betonuyla yaptılar

Suriye Milli Ordusu’nun Tel Rıfat’ı PKK’dan temizlemesinin ardından bölgede 40 KM’lik tünel ağı ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren askeri stratejist İbrahim Keleş, “Bu yapılan tüneller rastgele değil beton ile yapılmış tüneller. Bunlarda Fransa’nın Lafarge firmasının betonları. Burada bu betonları terör örgütü için üretip verdiler. Teröre destekten dolayı mahkumiyet alan bir şirkettir.” dedi.