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PKK’dan Kılıçdaroğlu’na bir destek daha!

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 10:17
HDP'li 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK elebaşları art arda destek açıklaması yaptı. Son olarak PKK elebaşlarından Helin Ümit, Kılıçdaroğlu'na destek istedi, "AK Parti-MHP'nin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli" dedi.
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PKK’dan Kılıçdaroğlu’na bir destek daha!
PKK’dan Kılıçdaroğlu’na bir destek daha!
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