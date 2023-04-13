PKK’dan Kılıçdaroğlu’na bir destek daha!

HDP'li 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK elebaşları art arda destek açıklaması yaptı. Son olarak PKK elebaşlarından Helin Ümit, Kılıçdaroğlu'na destek istedi, "AK Parti-MHP'nin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli" dedi.

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