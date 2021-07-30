PKK ormanlarımızı yakıyor FONdaşlar hedef şaşırtıyor! Tepkiler peş peşe geldi

Türkiye'nin ciğerleri yanarken, bazı gazeteciler yine boş durmadı. Durumu fırsata çevirip farklı algı yaratmak için sosyal medyayı araç olarak kullandı. Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınması için devlet ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber etti. Ancak, aralarında Cem Seymen ve Erk Acarer'in de bulunduğu bazı gazeteciler yangınları eş zamanlı olarak çıkaranları görmek yerine hükümeti hedef aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yurdun farklı noktalarında eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili hedef şaşırtmak isteyenlere tepki gösterdi. Doğa katliamının hesabının sorulacağını vurgulayan Dağ, "PKK yakıyor, fondaşlar hedef şaşırtıyor. Yapılan faili saklama girişimidir" dedi.