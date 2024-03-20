Para sayma ifadelerinde kim, ne dedi? Kaftancıoğlu ne zaman ifade verecek?

CHP’deki para sayma görüntüleri ile ilgili eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye beklenirken, şimdiye kadar ifade çağrılanlar savcılıkta ne dedi? Canan Kaftancıoğlu ifadeye neden gelmedi? Soruşturmaya yeni isimler de dahil edilecek mi? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

ŞÜPHELİ İBB SPOR KULÜBÜ BAŞKANI FATİH KELEŞ:

"ÇANTALARIN AĞZI KAPALI OLDUĞU İÇİN HANGİ PARA BİRİMİ VEYA ÇANTA İÇERİSİNDE NE KADAR PARA OLDUĞUNU GÖRMEDİM. PARALARIN BAĞIŞ YOLUYLA MI BAŞKA BİR YERDEN Mİ GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

İMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY YILMAZ:

"BEN BU PARALARI NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM. NE KADAR PARA SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM. PARALARI NEDEN SAYDIĞIMA YÖNELİK SORUYA VERECEK CEVABIM YOKTUR"

CHP'YE BİNAYI SATAN ESKİ MÜLK SAHİBİ ALİ RIZA BRAKA:

"SÜREKLİ OLARAK BİRİLERİ ÇANTALARLA DIŞARIDAN PARA GETİRİYORDU. O GÜN ELDEN 15 MİLYON 510 BİN LİRA ALDIM. FAKAT BENİM ELDEN ALDIĞIM PARANIN TAMAMI LİRA İDİ. GÖRÜNTÜLERDEKİ EURO NEDİR BİLMİYORUM. BENİMLE İLGİSİ YOK. AYRICA ELİNDE EURO OLAN KİŞİYİ TANIMIYORUM. BEN EUROLAR SAYILIRKEN ORADA DEĞİLDİM"

AVUKAT GÖKHAN TAŞKAPAN:

"OFİSE 3 SAAT BOYUNCA PARA GELDİ SATIN ALMA SÜRECİNİ CANAN KAFTANCIOĞLU BAŞLATTI, FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"