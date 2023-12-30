30 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özgür Özel’den tepki çeken paylaşım! DEM Parti’ye göz kırpan mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerde DEM Parti ile ittifakı sağlamlaştırabilmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Son olarak Uludere olayının yıl dönümünde tepki çeken bir paylaşım yaptı, "12 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Özgür Özel anma mesajı ile DEM Parti'ye sinyal gönderdi. Özel "Unutturmayacağız" ifadelerini kullanması, "CHP, DEM Parti'de hanesine bir artı daha yazdırmak istiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.