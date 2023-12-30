Özgür Özel’den tepki çeken paylaşım! DEM Parti’ye göz kırpan mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerde DEM Parti ile ittifakı sağlamlaştırabilmek için hamle üstüne hamle yapıyor. Son olarak Uludere olayının yıl dönümünde tepki çeken bir paylaşım yaptı, "12 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Özgür Özel anma mesajı ile DEM Parti'ye sinyal gönderdi. Özel "Unutturmayacağız" ifadelerini kullanması, "CHP, DEM Parti'de hanesine bir artı daha yazdırmak istiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN