Özgür Özel'den HDP'ye 'Kobani' desteği | Skandal sözler sosyal medyada tepki çekti

6-8 Ekim 2014 tarihlerinde "Kobani"de Ayn el-Arap'ta yaşananları bahanede ederek HDP'nin çağrısıyla birçok ilde terör eylemleri başlatan ve ortalığı yakıp yıkanlara yönelik bugün 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HDP'li eski vekil ve belediye başkanlarının da gözaltına alınması CHP'yi rahatsız etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise skandal ifadelerle gözaltıları eleştirdi. HDP'ye sahip çıkan Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.