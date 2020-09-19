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Özel Harekat Polisleri riskli operasyonlara böyle hazırlanıyor! A Haber ekibi görüntüledi…

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Giriş: 19.09.2020 13:07
Güncelleme:19.09.2020 13:15
Terörle mücadele etkin bir rol üstlenen Özel Harekat Polisleri her an her yer riskli operasyon yapma yetisine sahip. Yurt içi ve yurt dışı görevlerde her an görev alacak şekilde hazır olan Özel Harekat Polisleri, Hendek ve Barikat operasyonlarında karşılaşılan durumlar üzerinden sürekli tatbikatlar düzenliyor. A Haber ekibi Özel Harekat Polisleri’nin gerçekleştirdiği bir tatbikata katıldı. İşte A Haber’e özel o görüntüler…

Meskun mahallelerde, kırsal alanlarda ve her türlü zorlu şartlarda operasyon yapma becerisine sahip olan Özel Harekat Polisleri yüksek riskli operasyonlar yapma kabiliyetine sahip. Türkiye'nin gururu olan Özel Harekat Timleri riskli operasyonlara çok özel tatbikatlarla hazırlanıyor.

A Haber ekibi Özel Harekat Polisleri'nin gerçekleştirdiği bir tatbikata katıldı. Hendek ve Barikat operasyonlarında karşılaşılan konular üzerinden devamlı tatbikatlar düzenleyen ekipler gerek yurt içi gerekse yurt dışı görevlere her daim hazır hale getiriliyor.

YER VE MİLLİ SİLAHLAR KULLANILIYOR

İleri teknolojik düzeyde donanıma sahip olan Özel Harekat Polisleri tamamen yerli ve milli olan silahları kullanıyor.

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