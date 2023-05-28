Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır? Hangi oylar geçerli? İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

"Hangi durumlarda oy geçersiz sayılır?" sorusu sandık başına gitmeye hazırlanan ya da oyunu kullanmış olan milyonlarca seçmen tarafından sorgulanmaya başlandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimleri saat 17.00'ye kadar sürecek. Oy işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, seçim sonuçlarında olacak. Peki, oylar hangi durumlarda geçerli, hangi hallerde geçersiz?