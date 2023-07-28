28 Temmuz 2023, Cuma
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Ortadoğu ile yeni sayfa
Türkiye Ortadoğu siyasetinde yeni bir sayfa açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Mısır Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı da önümüzdaki günlerde Türkiye'ye gelecek. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.