Onları artık Meclis’te göreceğiz! Spor, sanat dünyasından isimler var

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde çok sayıda tanıdık simaya da ev sahipliği yapacak. Sanat, medya ve spor camiasından birçok isim var. Gazeteci 'Şebnem Bursalı' da İzmir 1. bölgeden milletvekili seçildi. İşte bundan böyle Meclis'te milletvekili olarak göreceğimiz, o isimler.

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