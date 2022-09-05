05 Eylül 2022, Pazartesi
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Ömer Tuğrul İnançer'in tabutu Karagümrük'ten Fatih Camii'ne omuzlarda götürüldü
İstanbul'da hayatını kaybeden yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in tabutu, Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden Fatih Camii'ne omuzlarda taşınarak götürüldü.
76 yaşında ölen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.
76 yaşında ölen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.
İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı.
Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi. İnançer'in cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek