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Okyanusun kara deliği: Bermuda Şeytan Üçgeni! 309 personelli gemi nasıl kayboldu?

A Haber
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Giriş: 10.09.2022 16:03
Güncelleme:10.09.2022 16:04
Dünya yüzeyi de uzay kadar sırlarla dolu. Okyanusun ortasında bulunan ve yüzyıllardır pek çok gemi ve uçağın kaybolmasına sebep olmasına rağmen sırrı bir türlü çözülemeyen Bermuda Şeytan Üçgeni de bunlardan bir tanesi. İşte A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı Dönüm Noktası…
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