10 Eylül 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Okyanusun kara deliği: Bermuda Şeytan Üçgeni! 309 personelli gemi nasıl kayboldu?
Dünya yüzeyi de uzay kadar sırlarla dolu. Okyanusun ortasında bulunan ve yüzyıllardır pek çok gemi ve uçağın kaybolmasına sebep olmasına rağmen sırrı bir türlü çözülemeyen Bermuda Şeytan Üçgeni de bunlardan bir tanesi. İşte A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı Dönüm Noktası…