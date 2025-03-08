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Obezite riski giderek artıyor! Türkiye ’obez’ oluyor

Obezite riski giderek artıyor! Türkiye 'obez' oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 11:50
Obezite tüm dünya ile birlikte ülkemizde de hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı alışkanlıkların değiştirilmemesi durumunda 2035'te her 4 kişiden birinin obez olacağına dikkat çekerek uyardı. İç hastalıkları uzmanı ve aynı zamanda uzun yıllar obezite üzerine çok önemli çalışmaları olan iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya A Haber’de önemli bilgiler paylaştı.
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Obezite riski giderek artıyor! Türkiye ’obez’ oluyor
Obezite riski giderek artıyor! Türkiye ’obez’ oluyor
Obezite riski giderek artıyor! Türkiye 'obez' oluyor
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