O hesaplara gözaltı! Halkı 'kin ve düşmanlığa tahrik’ ediyorlar | Aralarında Batuhan Çolak da var

15 manşetinin 10'undan fazlası halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden haberlerden oluşan Aykırı adlı haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Haber Report ve Ajans Muhbir hesaplarının yöneticileri gözaltına alındı.