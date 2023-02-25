Niğde’deki deprem Obruk Köyü’de hasara yol açtı!

Son dakika haberleri… Niğde’nin Bor ilçesinde öğle saatlerinde 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı. Obruk Köyü’nde ise hasar oluştu evlerin duvarları çatladı. A Haber depremin merkez üssü Obruk Köyü’ne gitti ve son durumu ekranlara taşıdı.

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