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New York metrosunda korku dolu anlar! Silah sesleri yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 13:29
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde metroda korku dolu anlar yaşandı. 2 yolcu arasında başlayan tartışmada silahlar konuştu.
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