Netanyahu’nun harita oyunu! Orta Doğu’daki hedefi ne?

Gazze kasabı Netanyahu’nun BM’de gösterdiği haritanın anlamı ne? Netanyahu işgal edeceği ülkeleri mi gösterdi? Askeri Stratejist Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN