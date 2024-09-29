29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Netanyahu’nun harita oyunu! Orta Doğu’daki hedefi ne?

Netanyahu’nun harita oyunu! Orta Doğu’daki hedefi ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2024 16:55
Gazze kasabı Netanyahu’nun BM’de gösterdiği haritanın anlamı ne? Netanyahu işgal edeceği ülkeleri mi gösterdi? Askeri Stratejist Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Netanyahu’nun harita oyunu!
Netanyahu’nun harita oyunu!
Türkiye’den Somali’ye yardım eli
Türkiye'den Somali'ye yardım eli
Yavaş’ın korumaları tekme tokat saldırdı
Yavaş’ın korumaları tekme tokat saldırdı
Sinan Ateş davasında yeni duruşma
Sinan Ateş davasında yeni duruşma
İran bu işin neresinde?
İran bu işin neresinde?
A Haber Dahiye’ye girdi
A Haber Dahiye'ye girdi
Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu
Nişancı Mahallesi tarihi dokusunu korudu
A Haber ekibi savaşın kalbinde | ANALİZ
A Haber ekibi savaşın kalbinde | ANALİZ
İsrail’den yeni suikast!
İsrail’den yeni suikast!
Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi
Türkiye düşmanlarının yeni hedefi Türkevi
Soruşturmada şahin gözlü kamera detayı
Soruşturmada şahin gözlü kamera detayı
Nasrallah MOSSAD’a çalışıyordu!
"Nasrallah MOSSAD'a çalışıyordu!"
Daha Fazla Video Göster