28 Ocak 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Navigasyon kazaları artıyor! Kullanırken nelere dikkat etmeli?
Navigasyon uygulamaları insanların yönlerini ve aradıkları adresleri bulmalarını sağlıyor. Fakat navigasyonlar hakkında çeşitli şikayetler de var. Olmayan yola sokmak veya daha uzun mesafeyi göstermek gibi. Peki koşulsuz şartsız güvenip takip ettiğimiz navigasyonlar ne kadar güvenilir? Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, yol tarifinde farklı uygulamalardan yardım alınması gerektiğini söyledi. İşte tüm detaylar…