Navigasyon kazaları artıyor! Kullanırken nelere dikkat etmeli?

Navigasyon uygulamaları insanların yönlerini ve aradıkları adresleri bulmalarını sağlıyor. Fakat navigasyonlar hakkında çeşitli şikayetler de var. Olmayan yola sokmak veya daha uzun mesafeyi göstermek gibi. Peki koşulsuz şartsız güvenip takip ettiğimiz navigasyonlar ne kadar güvenilir? Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, yol tarifinde farklı uygulamalardan yardım alınması gerektiğini söyledi. İşte tüm detaylar…

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