NATO zirvesinde neler konuşuldu? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den önemli açıklamalar

Liderler zirvesinden sonra açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO liderleri Ukrayna'ya daha fazla destek konusunda anlaştı. Rusya’ya yönelik yaptırımlar artacak. Ukrayna'ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık. Ukrayna’ya barış gücü gönderilmeyecek. Çatışmanın Rusya-NATO savaşına dönmesini istemiyoruz" dedi.

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