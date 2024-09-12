Narin'in annesinin ifadesi A Haber'de! Amca Salim Güran ile yasak aşk mı yaşıyor?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Olay günü amca Salim Güran'ı üç kez aradığı iddiasını reddeden anne yasak aşk iddialarını reddetti. İşte detaylar...

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