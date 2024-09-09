09 Eylül 2024, Pazartesi
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Narin Güran cinayetini çözecek sır mesajlar! Silinen mesajlara nasıl ulaşılacak?
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dün dere yatağında bulundu. Küçük kızın cansız bedenine otopsi işlemi yapılırken, cinayeti çözmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında olayla ilgili tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın WhatsApp'tan sildiği mesajları savcılık tarafından incelemeye alındı. WhatsApp merkezine silinen mesajlarla ilgili yazı gönderilerek konuşmalar istendi. Silinen mesajlara nasıl ulaşılacak? Geriye dönük mesajlar geri getirilebiliyor mu? A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan anlattı.