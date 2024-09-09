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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 25'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 16:11
Narin Güran'ın katil ve katillerini bulmak için soruşturma genişliyor. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Suç Araştırmaları Uzmanı Mesut Demirbilek konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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