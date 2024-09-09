Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Narin Güran'ın katil ve katillerini bulmak için soruşturma genişliyor. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Suç Araştırmaları Uzmanı Mesut Demirbilek konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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