07 Eylül 2023, Perşembe
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Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e tehdit gibi gözdağı: Aleyhine çalışırım
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı bir canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılması halinde CHP’nin oylarının düşeceğini iddia eden Sarıgül, CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyuran Özel'in Kılıçdaroğlu'na karşı aday olması halinde aleyhinde çalışacağını belirterek gözdağı verdi. Sarıgül, "Ben tarafım, öyle bir yarış olduğu zaman 950 tane delegenin evlerine giderek, Genel Başkan'ın partiye gerekli olduğunu anlatırım" dedi.