Mustafa Sarıgül’den değişimcilere 'koltuk' göndermesi: Bazıları koltuğun peşinde koşuyor

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, katıldığı bir canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılması halinde CHP’nin oylarının düşeceğini iddia eden Sarıgül, parti içinde örgütlenen değişimciler için de “Bazı arkadaşlar koltuğun peşinde koşuyor” şeklinde konuştu.