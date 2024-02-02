Mustafa Sarıgül el feneriyle bahçesinde aradı! Özel’e el fenerli tepki: Siyasi nezaket arıyorum

CHP'nin önemli isimlerinden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. O videoda elindeki fenerle bahçesinde bir şeyler arıyordu. Sarıgül, ne yaptığını soranlara da "siyasi nezaket arıyorum" cevabını verdi. Sarıgül'ün bu sözleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e olduğu ortaya çıktı. Peki, Sarıgül ne demek istedi? İşte cevabı...

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