02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mustafa Sarıgül el feneriyle bahçesinde aradı! Özel’e el fenerli tepki: Siyasi nezaket arıyorum

Mustafa Sarıgül el feneriyle bahçesinde aradı! Özel’e el fenerli tepki: Siyasi nezaket arıyorum

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 11:51
CHP'nin önemli isimlerinden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. O videoda elindeki fenerle bahçesinde bir şeyler arıyordu. Sarıgül, ne yaptığını soranlara da "siyasi nezaket arıyorum" cevabını verdi. Sarıgül'ün bu sözleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e olduğu ortaya çıktı. Peki, Sarıgül ne demek istedi? İşte cevabı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katliamın gölgesinde 17. cuma
Katliamın gölgesinde 17. cuma
17 ilçe belediye başkan adayı açıklanacak
17 ilçe belediye başkan adayı açıklanacak
Avrupa ekonomisi çöküyor mu?
Avrupa ekonomisi çöküyor mu?
Muğla için projeler neler? A Haber’de anlattı
Muğla için projeler neler? A Haber'de anlattı
Sarıgül el feneriyle bahçesinde aradı! Özel’e...
Sarıgül el feneriyle bahçesinde aradı! Özel'e...
DEM Parti’de Tunç Soyer iddiası
DEM Parti'de Tunç Soyer iddiası
Kurum Kandilli Rasathanesi’nde
Kurum Kandilli Rasathanesi’nde
Ulusal su kurulu kurulacak
"Ulusal su kurulu kurulacak"
Taksiciyi öldüren zanlı...
Taksiciyi öldüren zanlı...
MOSSAD’ın casusluk çetesi çökertildi
MOSSAD'ın casusluk çetesi çökertildi
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Enver Aysever Ankara’da gözaltına alındı
Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster