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Mustafa Kemal Atatürk: Ağaç çınardır, çınar ise Devlet

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2022 16:50
Çırağan Caddesi’ndeki 112 çınar ağacı, kansere yakalandıkları iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildi. Tepki çeken olay akıllara, Mustafa Kemal Atatürk'ün 92 yıl önce çınar ağacı için gösterdiği hassasiyeti getirdi. İşte Atatürk ve uğruna köşkü yerinden taşıdığı çınar ağacının hikayesi...
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