16 Mart 2024, Cumartesi
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Murat Kurum'dan Terminal İstanbul Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Terminal İstanbul Projesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Murat Kurum, 2030 yılına kadar İstanbul'u dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri haline getireceklerini belirterek, "Bu hedefin en büyük adımını da toplamda 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak bu devasa alanda atıyoruz." dedi. Öte yandan Kurum, "Böylesi bir tesisi İstanbul'a kazandırıyor olmak bizim için de gurur vesilesi. Nisan ayı itibariyle başlayıp 6 ay sonra ilk etaplarını açacağımız, 1 yıl sonra da projeyi tamamlayıp İstanbul'a ve Türkiye'ye armağan edeceğimiz Terminal İstanbul hayırlı uğurlu olsun" dedi.