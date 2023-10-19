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Mülteci kampı böyle vuruldu!

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Giriş: 19.10.2023 18:28
Katil İsrail, Gazze'de Nur Şems mülteci kampında sivilleri hedef aldı. İsrail füzeleri Filistinli çocuğu Gazze'deki evinde vurdu.
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