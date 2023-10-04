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Muhalefet sivil anayasaya nasıl bakıyor? Yeni anayasa için CHP, İP ve HDP ne diyor?

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 15:57
Ankara'da yeni Anayasa siyasetin gündeminde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düğmeye bastı. İlk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi. Peki muhalefet sivil anayasaya nasıl bakıyor? Kulislerde konuşulanlar ve daha fazlasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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Muhalefet sivil anayasaya nasıl bakıyor?
Muhalefet sivil anayasaya nasıl bakıyor?
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