04 Ekim 2023, Çarşamba
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Muhalefet sivil anayasaya nasıl bakıyor? Yeni anayasa için CHP, İP ve HDP ne diyor?
Ankara'da yeni Anayasa siyasetin gündeminde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş düğmeye bastı. İlk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdi. Peki muhalefet sivil anayasaya nasıl bakıyor? Kulislerde konuşulanlar ve daha fazlasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.