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Muhalefet partileri erişim engeli getirilen siteleri savundu! Meral Akşener'den demografik algı çalışması

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Giriş: 24.02.2023 08:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında asılsız ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, devletin kurumu olan İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı. Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir algı çalışması başlattı, başta Hatay olmak üzere bölgede yabancılara konut satışının yasaklanmasını istedi. Ancak yıllar önce Hatay'da yabancılara toprak satışı yasaklanmıştı. Bunun yanında Kilis ve Mardin'de de yabancıya mülk satışı yıllardır yasak.
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