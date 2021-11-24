24 Kasım 2021, Çarşamba
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MS’e yakalanan Sibel öğretmen 5 yıldır yürüyemiyor! Çocukların enerjisi hastalığını unutturdu
Gaziantep'te anaokulu öğretmenliği yapan Sibel Coşkun yakalandığı MS hastalığı yüzünden 5 yıl önce yürüme yetisini kaybetti. Okula gidiş gelişlerde zorluk yaşayan Sibel öğretmenin en büyük destekçisi eşi Murat Coşkun oldu. Eşini her gün okula götürüp getirdi. Onların hikayesini ekrana A Haber muhabiri Mehmet Geçgel yansıttı.