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MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel video ! İşte Kurtuluş Savaşı…

MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel video ! İşte Kurtuluş Savaşı…

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2024 16:21
Güncelleme:30.08.2024 16:22
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sosyal medya üzerinden tarihi günün önemini vurgulayan bir video paylaştı. Açıklamada 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un en kritik aşamasının 30 Ağustos'ta yaşandığı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın zaferle sonuçlanan taarruzu yönettiği belirtildi.
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