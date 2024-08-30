MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel video ! İşte Kurtuluş Savaşı…

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sosyal medya üzerinden tarihi günün önemini vurgulayan bir video paylaştı. Açıklamada 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un en kritik aşamasının 30 Ağustos'ta yaşandığı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın zaferle sonuçlanan taarruzu yönettiği belirtildi.

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