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MSB paylaştı: 23 bin feet irtifada o an...

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Giriş: 22.08.2020 18:15
Güncelleme:22.08.2020 18:20
Milli Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO birliklerine destek kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi.
MSB paylaştı: 23 bin feet irtifada o an...
MSB paylaştı: 23 bin feet irtifada o an...
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