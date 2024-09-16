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MOSSAD'a casusluk yapmakla suçlanan 20 sanığa 45'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

MOSSAD'a casusluk yapmakla suçlanan 20 sanığa 45'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 12:11
İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ve görüntüleri dahil olmak üzere ele geçirdikleri gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştıkları iddia edilen 20 sanık hakkında, 18 yıl 9'ar aydan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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