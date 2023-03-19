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MİT’ten PKK’nın kasasına operasyon! PKK/YPG’nin sözde maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 19.03.2023 11:08
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu Mehmet Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.
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