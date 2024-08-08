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MİT’ten nokta operasyon! PKK’lı Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

MİT’ten nokta operasyon! PKK’lı Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 10:31
Son dakika haberine göre MİT, Irak'ta PKK/KCK'ya büyük bir darbe indirdi. Hakurk'ta TSK üssüne eylem gerçekleştirme planı yapan, PKK/KCK'lı Eziz Gabar kod isimli Serdar Sönmez, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
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