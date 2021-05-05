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MİT’teki gizli bilgileri FETÖ’nün mahrem imamlarına taşıyan bilişim casusuna 30 yıl hapis

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2021 11:28
Güncelleme:05.05.2021 11:42
Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan FETÖ üyesi bir bilgisayar mühendisi, istihbarat programı içerisindeki bilgileri mahrem imamlara taşıdı. Mühendisin Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla da bağlantısı olduğu tespit edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Rüya Akkuş, "İstihbarat yapısının hiyerarşik yapılanmasına dair bilgiler isteniyor kendisiniden Emrah Kaşıkçı bu bilgileri bir USB’ye yükleyerek bu gizli bilgileri imamlara teslim ediyor. Emrah Kaşıkçı’dan ayrıca MİT’te çalışanların listesi isteniyor. Kaşıkçı yine bir dosya hazırlayarak terör örgütü FETÖ’nün mahrem imamlarına iletiyor." dedi.

Rüya Akkuş'un canlı yayında attıklarından öne çıkanlar:

"Bakıldığında bilgisayar mühendisi olarak görünen ancak 2. başvurusunda MİT'e giren ve FETÖ'nün desteğiyle işe başlayan bir kişi kendisi. Hatta göreve başladıktan kısa bir süre sonra örgütten talimatlar geliyor.

İstihbarat yapısının hiyerarşik yapılanmasına dair bilgiler isteniyor kendisiniden Emrah Kaşıkçı bu bilgileri bir USB'ye yükleyerek bu gizli bilgileri imamlara teslim ediyor.

Emrah Kaşıkçı'dan ayrıca MİT'te çalışanların listesi isteniyor. Kaşıkçı yine bir dosya hazırlayarak terör örgütü FETÖ'nün mahrem imamlarına iletiyor."

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