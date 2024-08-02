02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
MİT koordinesinde tarihi esir takası! Kaç esir hangi ülkeye nakledildi? Perde arkasında neler var?

MİT koordinesinde tarihi esir takası! Kaç esir hangi ülkeye nakledildi? Perde arkasında neler var?

ahaber.com.tr
Ramazan Almaçayır
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 10:29
Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara'da 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı esir takası operasyonuna imza attı. Operasyon, 2. Dünya savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçti. Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen casus alışverişinin perde arkasında neler var? Merak edilenleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’daki tarihi takasa MİT imzası
Ankara’daki tarihi takasa MİT imzası
Dünya tarihi takasta MİT’in rolünü konuşuyor!
Dünya tarihi takasta MİT’in rolünü konuşuyor!
Haniye’nin konumu nasıl tespit edildi?
Haniye’nin konumu nasıl tespit edildi?
Haniye’nin cenazesi için Doha’da!
Haniye'nin cenazesi için Doha'da!
Sokak hayvanları yasası Resmi Gazete’de!
Sokak hayvanları yasası Resmi Gazete'de!
Gıyabi cenaze namazı kılınacak!
Gıyabi cenaze namazı kılınacak!
MİT imzalı tarihi takas operasyonu!
MİT imzalı tarihi takas operasyonu!
İsrail’e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı!
"İsrail'e kafa tutan Arap liderlerin icabına bakıldı!"
Dünya bu senaryoları konuşuyor!
Dünya bu senaryoları konuşuyor!
Putin bizzat karşıladı!
Putin bizzat karşıladı!
Haniye’nin eşinden veda
Haniye'nin eşinden veda
Türkiye’de 1 günlük yas ilan edildi!
Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi!
Daha Fazla Video Göster