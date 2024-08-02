02 Ağustos 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
MİT koordinesinde tarihi esir takası! Kaç esir hangi ülkeye nakledildi? Perde arkasında neler var?
Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara'da 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı esir takası operasyonuna imza attı. Operasyon, 2. Dünya savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçti. Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen casus alışverişinin perde arkasında neler var? Merak edilenleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.