MİT koordinesinde tarihi esir takası! Kaç esir hangi ülkeye nakledildi? Perde arkasında neler var?

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara'da 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı esir takası operasyonuna imza attı. Operasyon, 2. Dünya savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçti. Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen casus alışverişinin perde arkasında neler var? Merak edilenleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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