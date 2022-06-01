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MİT 6 kişilik suikast hücresini çökertti?

A Haber
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Giriş: 01.06.2022 10:29
MİT, bir suikast hücresini daha çökertti. Casusluk şebekeleri tek tek çökertiliyor. MİT ve İstanbul polisi, 2021 Mart'ında Rus istihbaratına çalışan 6 kişilik bir hücreyi çökertti. Hücrenin hedefinde kırmızı bültenle aranan iki Rus olduğu öğrenildi. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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