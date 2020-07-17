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Mimar Sinan'ın eseri 117 yıldır kilise! İşte Bulgaristan'da kiliseye çevrilen Kara Camii

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Giriş: 17.07.2020 15:51
Güncelleme:17.07.2020 16:15
Yüzyıllar boyunca Balkanlara hakim olan Osmanlı İmparatorluğu bölgede birçok önemli camii ve eser bıraktı. Ancak bugün o eserlerin çoğu ya müzeye ya kiliseye çevrildi ya da tamamen kapatıldı. O eserlerden biri de Mimar Sinan'ın 1528'te inşa ettiği Kara Camii. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, 117 yıldır kilise olarak kullanılan caminin önünden detayları aktardı. İşte Bulgaristan'da kiliseye çevrilen Kara Camii...

Yüzyıllar boyunca Balkanlara hakim olan Osmanlı İmparatorluğu bölgede birçok önemli camii ve eser bıraktı. Ancak bugün o eserlerin çoğu ya müzeye ya kiliseye çevrildi ya da tamamen kapatıldı. O eserlerden biri de Mimar Sinan'ın 1528'te inşa ettiği Kara Camii. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, 117 yıldır kilise olarak kullanılan caminin önünden detayları aktardı. İşte Bulgaristan'da kiliseye çevrilen Kara Camii...

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