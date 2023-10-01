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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Görünürde lav silahı gibi bir şey var

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Giriş: 01.10.2023 19:52
Milli Savunma Bakanı Güler, İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuştu. Bakan Güler "Görünürde lav silahı gibi bir şey var" dedi.
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Görünürde lav silahı gibi bir şey var
"Görünürde lav silahı gibi bir şey var"
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